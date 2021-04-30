وزارة الكهرباء المصرية: بحثنا إمكانية رفع قدرة خط الربط مع ليبيا

ليبيا – أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية أيمن حمزة أن بلاده بحثت إمكانية رفع قدرة خط الربط مع ليبيا.

حمزة وفي تصريحات لبرنامج الحقيقة الذي يذاع عبر قناة إكسترا نيوز وفقًا لما نقلته صحيفة اليوم السابع المصرية، قال: إن عملية رفع قدرة خط الربط يأتي في إطار أن مصر مركز محوري لتبادل الطاقة.

وأشار إلى أن العمل مستمر لإيجاد ووضع خطوط ربط جديدة وتقوية خطوط الربط الحالية لتلبية الاحتياجات للدول الأشقاء، سواء ليبيا أو السودان أو الأردن أو للعراق، بالإضافة إلى ربط بيننا وبين أوروبا من خلال قبرص واليونان.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن مصر ممر مهم بين أفريقيا وأوروبا، مشيرًا أن أوروبا تهتم بشكل كبير بالحصول على الطاقة من المصادر المتجددة، وأصبح لدى مصر وفرة وخطة مستقبلية وواعدة للتوسع في الطاقات المتجددة.

وتابع قائلًا: إن أفريقيا لديها كمية كثيرة من الموارد المتجددة، موضحًا أن الموقع الفريد لمصر حيث تربط بين 3 قارات وهي أفريقيا وآسيا وأوروبا يجعلها موقعا استربتيجيا مهمًا للغاية.

حمزة بين أن هناك طفرة في تقوية الشبكات ووفرة في الإنتاج الكهربائي ووفرة كبيرة مما يسمح بتصدير الطاقة الكهربائية، لافتًا إلى أن هناك ثقة لدى دول الجوار في الخطط المصرية، والخبير المصري قادر على ربط وزيادة القدرة للطاقات المتجددة، حيث إن مصر أصبحت مركزا للمستثمرين والاستثمار في الطاقة المتجددة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية