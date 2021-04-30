إيداع منحة الزوجة والأبناء في حسابات المواطنين بداية الأسبوع المقبل

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أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية بتوقيع الإجراءات الخاصة بالتحويلات المالية المتعلقة بمنحة الزوجة والأبناء لفئة الأولاد دون سن الثامنة عشرة.

وأكدت الوزيرة وفاء الكيلاني أنه سيتم إيداع هذه المبالغ في حسابات المواطنين بداية من الأسبوع المقبل، مشيرة إلى استمرار العمل بالتوازي مع صرف المنحة لبقية الشرائح في أقرب الآجال.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد أمر نهاية مارس الماضي، وزير المالية بصرف المنحة المقررة للزوجة والأولاد ابتداء من مطلع يناير للعام الجاري دون انقطاع بالتنسيق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزيرة الشؤون الاجتماعية.