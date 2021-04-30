وزارة العدل تدرس مشروع تطوير “عدالة الأحداث” في ليبيا

ليبيا – عقد مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة العدل بحكومة الوحدة أمس الخميس اجتماعًا موسعًا بديوان الوزارة لدراسة مشروع تطوير عدالة الأحداث في ليبيا.

الاجتماع يهدف بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العدل إلى إجراء تقييم لوضع فئة الأحداث الذين هم في تماسّ مع القانون، من حيث مكان تواجدهم الحالي أو المستقبلي، والجهود الوطنية المبذولة لتوفير الظروف الملائمة وفق للتشريعات الوطنية.

وتناول الاجتماع البرامج والأنشطة الواردة بوثيقة المشروع والتي ستستهدف هذه الفئة من برامج تشمل سياسة إعادة الإدماج من خلال توفير الدعم لهم ليتمكنوا من العودة الطبيعية للمجتمع، وكذلك الدعم النفسي والاجتماعي ورفع كفاءة وتطوير مهارات العاملين في هذا المجال.

وختم الاجتماع بالاتفاق على وضع آلية شاملة تتضمن خطة متكاملة للبرامج والأنشطة والتجهيزات التي سيقدمها المشروع من طرف المكتب، والقيام بزيارة تقييمية مشتركة لكافة الأطراف للمكان المخصص من طرف الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، ليكون دور تربية وتوجيه الأحداث.

هذا وحضر الاجتماع كل من رئيس اللجنة العليا للطفولة ومدير إدارة المؤسسات الاجتماعية بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بالإضافة إلى رئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة والمنسق الوطني لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعبر تقنية الفيديو المرئي نائبة المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة بالقاهرة.