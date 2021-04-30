السفير الليبي لدى إيطاليا يبحث تسهيل منح التأشيرة الإيطالية لليبيين

أخبار ليبيا 24

بحثت السفارة الليبية لدى إيطاليا مع القنصل المقترح من الحكومة الإيطالية في بنغازي، كارلو باتوري، تسهيل إصدار التأشيرات للمواطنين والإجراءات القنصلية.

وفي بيان لها أشارت السفارة الليبية إلى أن اللقاء تم بحضور السفير الليبي لدى إيطاليا عمر الترهوني، موضحة يأتي إنفاذا لما اتفق بشأنه بين وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ووزيري الخارجية والداخلية الإيطاليين، و استعدادا لافتتاح القنصلية الإيطالية في مدينة بنغازي.

وفي وقت سابق كان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، قد أكد أن الاهتمام سيبقى موجها على ترسيخ الأوضاع الأمنية على الأرض في ليبيا وعلى إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل .