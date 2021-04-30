العباني: فكرة تشكيل البرلمان التركي لجنة صداقة مع مصر وليبيا لا تتسم بالنضج

ليبيا – علق عضو مجلس النواب محمد العباني على قرار البرلمان التركي باتخاذ خطوة للتقارب الرمزي مع مصر وتشكيل لجنة صداقة مع نظيريه في كل من مصر وليبيا،

العباني وفي تصريح لصحيفة “العرب” اللندنية أمس الخميس رأى أن تشكيل لجان في البرلمان التركي شأن سياسي داخلي خاص بأنقرة ولا يعني أن تستقبل مصر وليبيا تلك اللجان بترحيب أو تعمل في ظلها أو تقيم معها علاقات.

وشدد على أن الفكرة التركية لا تتسم بالنضج كي يتقبلها البرلمان الليبي، فالجراح العميقة يجب أن تضمد أولا كي تحقق الفكرة أهدافها وما تصبو إليه أنقرة من تفعيل لأدواتها الناعمة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية