زيارة مرتقبة لـ الدبيبة للعاصمة الإيطالية روما

أخبار ليبيا 24

أعلن وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو، عن زيارة مرتقبة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إلى روما، وفق وكالة آكي الإيطالية.

وأشار دي مايو، وفق وكالة آكي، خلال جلسة استماع برلمانية إلى أنّه يجري التخطيط لزيارة الدبيبة وسيتم خلالها عقد منتدى أعمال للشركات الإيطالية لمواصلة زيادة الفرص في التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأفاد بأنه برزت فرضية انخراط الشركات والمهارات الإيطالية في إعادة إعمار مطار بنغازي، وذلك خلال لقائه الاخير مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش.

وأكد، دي مايو، على أن تعزيز الوجود الدبلوماسي الايطالي في ليبيا سيكون ضرورياً لإعادة تنشيط المشاريع المتوقفة بسبب عدم الاستقرار في البلاد، ومن بينها المشروع الإيطالي للجانب الشرقي من الطريق الساحلي السريع الذي سيعبر البلاد بأكملها من الحدود التونسية إلى الحدود المصرية.