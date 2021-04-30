“صنع الله” يلتقي بنائبة السفير البريطاني لبحث “التعاون المشترك”

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع مع نائب سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا كيت إنجلش الوفد المرافق لها سبل التعاون المشترك في مجال النفط والغاز والطاقات المتجددة وحماية البيئة.

وأكد “صنع الله” خلال لقاء عقد أمس الخميس بمقر المؤسسة بطرابلس، على رغبة المؤسسة في الاستفادة من خبرات المملكة المتحدة في مجال تدريب العنصر البشري وتطويره في مجال صناعة النفط والغاز.

وأشار “صنع الله” إلى الصعوبات التي تواجه قطاع النفط الوطني، موضحا في الوقت نفسه أن الأوضاع بدأت تتجه إلى التحسن، خاصة بعد اعتماد جزء من الأموال التي تحتاجها للمؤسسة وشركاتها، لكي تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها على الصعيدين المحلي والدولي.

وبحث الجانبان إمكانية مساهمة الشركات البريطانية في تطوير صناعة النفط في ليبيا.

من جهتها، أعربت نائب السفير البريطاني كيت إنجلش عن رغبة الشركات البريطانية المتخصصة في تقديم المشورة الفنية والتقنية للمساهمة بالرفع من مستوى الإنتاج وبناء القدرات.

كما تناول الجانبان بالنقاش المستفيض دور المؤسسة الوطنية للنفط في تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة.