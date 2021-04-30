كوبيش: الأمم المتحدة مستعدة لدعم المصالحة الليبية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي

التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، في طبرق أمس الخميس، برئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي.

وبحسب بيان للبعثة الأممية طالعته “الساعة 24″، أطلع المبعوث الخاص المنفي على العناصر الرئيسية لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2570 (2021) و 2571 (2021) اللذين تم تبنيهما مؤخراً، وعن مباحثاته الأخيرة مع الأطراف الإقليمية والدولية.

وجرت مناقشة سبل تسريع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل دون مزيد من التأخير مع فتح الطريق الساحلي كخطوة ضرورية لبناء الثقة.

وفي هذا الصدد، ناقش كوبيش والمنفي أيضاً الخطوات اللازم اتخاذها على الصعيدين الوطني والدولي لبدء عملية سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من كامل الأراضي الليبية دون أي إبطاء على النحو الذي طلبه مجلس الأمن الدولي.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي عن قلقه إزاء الوضع في تشاد وتأثيره على ليبيا والمنطقة، كما أوضح الخطوات التي يتخذها المجلس الرئاسي لمواجهة هذه التحديات.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى جهود المجلس الرئاسي نحو توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الحيوية.

وأشاد المبعوث الخاص بجهود المجلس الرئاسي للشروع في عملية مصالحة وطنية شاملة قائمة على الحقوق والعدالة الانتقالية، بما في ذلك من خلال إنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية.

وأعرب كوبيش عن استعداد الأمم المتحدة لدعم هذه العملية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، وحثّ على تمثيل أفضل للمرأة الليبية في المناصب القيادية الرئيسية ومناصب صنع القرار.

وجدد رئيس المجلس الرئاسي المنفي تأكيد التزام المجلس بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من هذا العام.