“التجمع الليبي” يبحث الاستعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة

عقد يوم الامس الخميس الموافق 29-4-2021 بمدينة البيضاء الإجتماع التقابلي الاول بين الامانة العامة للتجمع وفرع التجمع الوطني الليبي الجبل الاخضر، بمشاركة أعضاء مكاتب التجمع ببلديات الفرع.

تبادل المجتمعون جملة من القضايا التنظيمية فيما يخص استكمال البناء القاعدي للتجمع، كما تم تبادل وجهات النظر حول الاوضاع التي تعيشها البلاد واستعدادات التجمع الوطني الليبي للمشاركة في قادم الاستحقاقات السياسية والانتخابية المقبلة .

من جانبه شكر الدكتور علي الصيد الزملاء بفرع الجبل الاخضر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وما أظهروه من اهتمام والتزام بالسير قدماً لتحقيق اهداف التجمع ومشروعه الوطني.