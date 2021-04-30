وفاة الدكتور إدريس الفضيل.. “رجل السلام الوطني” في ليبيا

توفّى الدكتور إدريس الفضيل، أستاذ جامعة عمر المختار، وأحد الأكاديميين الليبيين الذين لهم تأثير وجهود في دعوته للسلام ونبذ الجهوية.

ويعدّ الدكتور الراحل، الذي توفّى نتيجة إصابته بفيروس كورونا، من القامات العلمية، وواعظ ديني، له كلمات في عدة مناسبات محلية، دعت إلى لمّ الشمل والعمل على حماية الوحدة الليبية.

وأعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو الذي يظهر فيه الدكتور الراحل، وهو يلقي كلمة لكل الليبيين، أثناء زيارة وفد من المنطقة الغربية إلى المنطقة الشرقية، جدّد فيها عن حبّ أهل الشرق لأهل الغرب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية