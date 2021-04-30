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بيت المال يرفض فتح الطريق الساحلي.. ما لم تتحقق 3 شروط!

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

قال آمر “غرفة عمليات سرت الجفرة” إبراهيم بيت المال، إنه لن يفتح الطريق الساحلي حتى يتم إخراج المُرتزقة الداعمين لحفتر وترجع قواته إلى الرجمة، حسب وصفه.

أضاف بيت المال، في بيان: “وضعنا 3 شروط لفتح الطريق الساحلي وهي وقف إطلاق النار وإزالة الألغام وسحب المرتزقة، ولا وجود لأي أجنبي لدينا ونطالب الأمم المتحدة بتطبيق الإجراءات ولا تكتفي ببيانات مكتوبة”.

وفي وقت سابق أمس، أكد بيان لجنة ( 5+5) العسكرية عقب انتهاء اجتماعاتها ليومين في سرت، على سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة وفق ماجاء في قرار مجلس الأمن الأخير بشأن ليبيا.

أضاف بيان اللجنة: “تواصلنا مع السلطة التنفيذية لتذليل آخر الصعوبات التي تعيق فتح الساحلي، وإذا لم تفتح الطريق قريبًا سيتم ذكر المعرقلين بالإسم وأسباب قيامهم بذلك”.

وواصلت اللجنة المشتركة: “اخترنا قيادة ومقر القوة المشتركة في سرت لتتمركز في منطقتين ثم تدمج كقوة واحدة تتمركز في معسكرين”.

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المشهد

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  • المجلس الرئاسى هو القائد الاعلى للجيش وصاحب القرار طبقا للاتفاق السياسى وبناء عليه يجب عزل هذا الخروف فورا واحالته للمحاكمة العسكرية لمخالفته قرار المنفى بحظر الحديث لوسائل الاعلام ومخالفة قواعد الانضباط العسكرى ويجب عليه الانصياع للاوامر من القيادة العليا كما يجب على المنفى ان يامر طيران الجيش الوطنى بقصف مواقع قطاع الطرق وسحقهم فورا فاى تمرد عسكرى يجب القضاء عليه حتى يتم الحفاظ على المؤسسة العسكرية غبيت المال يتصور انه يعمل فى طابونة انتهى عصر الفوضى ولا مكان للخونة كلاب الاتراك المسبطربن على مطار وميناء مصراته ولم ينتفض الدم فى عروق اى ديوث مصراتى خائن للوطن

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