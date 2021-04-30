مركز مكافحة الأمراض يبحث التعاون مع جمعية الهلال الأحمر في حملة تطعيم كورونا

استقبل الدكتور بدر الدين بشير النجار مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض يوم الخميس الموافق 29 ابريل 2021م بمكتبه بمقر المركز بمدينة طرابلس الأستاذ مرعي الدرسي الأمين العام للهلال الأحمر الليبي وبحضور د. حسين محمد بن عُثمان نائب مدير عام المركز ود. محمد فرج الفرجاني مدير إدارة الدرن والجذام بالمركز ود. عبير الهادي البُخاري مديرة مكتب التعاون الفني بالمركز .

حيث تم في الاجتماع تناول أوجه التعاون المشترك لمواجهة فيروس كورونا وطرق مساعدة المركز في الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا التي أطلقها المركز في المدة الماضية، وسبل تدليل كل الصعاب والعراقيل التي تواجه سير العمل وتقديم الخدمات الصحية لكل المواطنين في كامل البلاد ، كما ناقش الطرفين إمكانية توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض والهلال الأحمر الليبي وتبادل الخبرات .

وأثنى الأمين العام للهلال الأحمر الليبي على دور المركز الوطني لمكافحة الأمراض في مواجهة جائحة كورونا وعلى ضرورة توحيد الجهود للحفاظ على الامن الصحي للمجتمع الليبي.