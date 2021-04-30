“البحرية الليبية”: إنقاذ 132 مهاجرا من الجنسيات الأفريقية قبالة الخُمس

تمكن عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ اليوم الجمعة، من إنقاذ 132 مهاجرا من الجنسيات الأفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي.
وقالت البحرية الليبية، في بيان طالعته “الساعة 24″، إنه فور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورق (أوباري) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى شمال الخمس حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه.
وبعد إتمام عملية الإنقاذ، تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، تمهيداً لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأكد البيان أن جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني سيتابع عملية رعاية هؤلاء المهاجرين، وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.
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