“البحرية الليبية”: إنقاذ 132 مهاجرا من الجنسيات الأفريقية قبالة الخُمس

تمكن عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ اليوم الجمعة، من إنقاذ 132 مهاجرا من الجنسيات الأفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي.

وقالت البحرية الليبية، في بيان طالعته “الساعة 24″، إنه فور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورق (أوباري) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى شمال الخمس حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه.

وبعد إتمام عملية الإنقاذ، تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، تمهيداً لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأكد البيان أن جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني سيتابع عملية رعاية هؤلاء المهاجرين، وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.