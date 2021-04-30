سرقة أسلاك كهرباء بطول 1200 متر في سواني بن آدم

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك كهرباء ضغط عالي بطول 1200متر في دائرة توزيع سواني بن آدم.

وسرقت الأسلاك من خط كلية الزراعة فرعية السهلة، الذي يغذي عشر محطات هوائية واثنتين أرضيتين، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل والمزارع، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأشار البيان إلى أن تواصل ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية بعدد من المناطق من قبل مجموعات مجهولة الهوية، يزيد معاناة المواطنين جراء الانقطاعات.

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