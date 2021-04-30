العامة للكهرباء: سرقة 1200متر أسلاك كهرباء بالسواني 

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كشفت الشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة عن سرقة أسلاك كهربائية ضغط عالي مسافة 1200متر على خط كلية الزراعة فرعية السهلة دائرة توزيع السواني.

وأوضحت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل “فيسبوك” أن هذا الخط يغذي عشر محطات هوائية وإثنين محطات أرضية.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن سرقة هذا الخط أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل والمزارع.

وأكدت أن تواصل ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية بعدد من المناطق من قبل مجموعات مجهولة الهوية، ليس لها علاقة سوى زيادة معاناة المواطنين جراء انقطاع الكهرباء والمنفعة الشخصية.