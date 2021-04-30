جهاز النهر يعلن استئناف ضخ المياه إلى طرابلس

طمأن جهاز النهر الصناعي، المواطنين بقرب وصول المياه إلى مدينة طرابلس والذي يتوقع أن يكون اليوم .

وأعلن جهاز النهر الصناعي، استئناف ضخ المياه بالمسار الأوسط وتدفقها إلى المستهلكين بعد عودة الكهرباء إلى محطة الضخ في مدينة ترهونة التي انقطع عنها التيار الكهربائي أمس.

وأشارت وكالة الأنباء الليبية، إلى أن سكان وأهالي بعض الأحياء والمناطق في بلديات ابوسليم وعين زارة والفرناج بالعاصمة طرابلس اشتكوا من انقطاع مياه النهر الصناعي منذ عدة أيام.

وأرجع سكان هذه الاحياء في اتصالات مع الوكالة، عدم وصول مياه النهر إلى مساكنهم نتيجة لعدم توفر قوة الدفع للمياه من قبل منظومة النهر خاصة وأن هذه مناطقهم مرتفعة قليلة .

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