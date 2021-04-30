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السفارة الأمريكية لدى ليبيا تدعو إلى فتح الطريق الساحلي

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، أنها تقف إلى جانب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تدعم بقوة اللجنة العسكرية المشتركة، ودعوتها لإعادة فتح الطريق الساحلي على الفور.

وأوضحت السفارة الأمريكية عبر حسابها على تويتر، أن إعادة فتح الطريق هي خطوة أساسية للتنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار، الذي يخدم كرابط حيوي للتجارة وطريق إمداد ضروري لمواد مثل اللقاحات والوقود لفائدة جميع الليبيين.

والتقى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الجمعة في روما، المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا باسكوالي فيرارا، لإعادة تأكيد الدعم الأمريكي القوي لانتخابات ديسمبر ورحيل جميع القوات الأجنبية من ليبيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • يجب قصف مواقع قطاع الطرق المعرقلة لفتح الطريق من عصابات مصراته للممل بيت المال وكلبه داره حيث تقوم طائرات الافريقوم بابادتهم وتسويتهم بالارض كما فعلت مع الدواعش فى سرت فهؤلاء المتمردين على قرار القائد الاعلى للجيش الوطنى المنفى وعلى لجنة العشرة وقتلهم حلال

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