السفارة الأمريكية لدى ليبيا تدعو إلى فتح الطريق الساحلي

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، أنها تقف إلى جانب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تدعم بقوة اللجنة العسكرية المشتركة، ودعوتها لإعادة فتح الطريق الساحلي على الفور.

وأوضحت السفارة الأمريكية عبر حسابها على تويتر، أن إعادة فتح الطريق هي خطوة أساسية للتنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار، الذي يخدم كرابط حيوي للتجارة وطريق إمداد ضروري لمواد مثل اللقاحات والوقود لفائدة جميع الليبيين.

والتقى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الجمعة في روما، المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا باسكوالي فيرارا، لإعادة تأكيد الدعم الأمريكي القوي لانتخابات ديسمبر ورحيل جميع القوات الأجنبية من ليبيا.

—

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية