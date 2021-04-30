مديرية أمن طرابلس تكشف عصابة تزوير تحاليل كورونا مقابل 100 دينار

ألقى أعضاء التحري بمركز شرطة حي الأندلس، القبض على شخصين لاتهامهما بتزوير نتائج تحليل فيروس كورونا.

أوضحت مديرية أمن طرابلس، اليوم الجمعة، أن أحد المستشفيات أبلغت عن عملية تزوير لنتائج تحاليل كورونا.

وقال المستشفى إن سيدة أحضرت شقيقها المريض مرفقة معه إفادة ونتيجة لتحليل بخلوه من فيروس كورونا، لكن الأطباء اشتبهوا في التحليل كونه مزورا.

وأوضح البيان أن المعلومات والتحريات أكدت قيام شقيقة المريض بشراء نتيجة التحليل بمقابل مادي 100 دينار، من شخص مقيم في جنزور.

ولدى ضبط هذا الشخص أفاد بوجود مكتب خدمات يقوم باستخراج وبيع نتائج التحليل الخاصة بكورونا، واتخذت بشأنهما الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلا إلى النيابة من حيث الاختصاص.