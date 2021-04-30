البعثة الأممية:المنفي وكوبيش ناقشا في طبرق تسريع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار 

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كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والمبعوث الخاص يان كوبيش ناقشا سبل تسريع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل.

وأضافت البعثة أن المنفي وكابيش شددا خلال اللقاء الذي تم في مدينة طبرق أمس الخميس على وقف إطلاق النار دون مزيد من التأخير مع فتح الطريق الساحلي كخطوة ضرورية لبناء الثقة.

وأشارت البعثة إلى أن كوبيش اطلع المنفي على العناصر الرئيسية لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2570 (2021) و 2571 (2021) اللذين تم تبنيهما مؤخراً وعن مباحثاته الأخيرة مع الأطراف الإقليمية والدولية