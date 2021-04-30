النجار يبحث مع الهلال الأحمر الليبي التعاون لمواجهة كورونا

استقبل مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، الأمين العام للهلال الأحمر الليبي مرعى الدرسى، بمقر المركز وبحضور نائب مدير المركز الدكتور حسين بن عثمان و مدير إدارة الدرن محمد الفرجانى ومديرة مكتب التعاون الفني الدكتورة عبير البخارى.

وتناول اللقاء، أوجه التعاون المشترك بين الطرفين لمواجهة فيروس كورونا، و دور الهلال الأحمر في الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا الذي أطلقها المركز الوطني وتقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين في كافة أنحاء ليبيا.

وناقش اللقاء، إمكانية توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض والهلال الأحمر الليبي لتبادل الخبرات.

وأثنى الأمين العام للهلال الأحمر الليبي، على دور المركز الوطني لمكافحة الأمراض في مواجهة جائحة كورونا وعلى ضرورة توحيد الجهود للحفاظ على الأمن الصحي للمجتمع الليبي.

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