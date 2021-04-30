وزير النفط يناقش التحديات التي تواجه منطقة البريقة والبلديات المجاورة

استقبل وزير النفط و الغاز بمكتبه، عميد وأعضاء بلدية البريقة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي اتحاد عمال الشركة النرويجية للأسمدة، وممثلين عن نقابة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

افتتح الاجتماع بكلمة من الوزير محمد إمحمد عون، والذي رحب فيها بالحضور الكرام، فيما عبر عميد بلدية البريقة والضيوف في بداية كلمتهم عن شكرهم وامتنانهم للوزير، مؤكدين أهمية دور الوزارة في هذه المرحلة، ودعمها الكامل بما يحقق المزيد من الاستقرار في القطاع، والذي سينعكس حتماً بشكل إيجابي على الوضع في عموم البلاد.

بعدها، بدأ الضيوف الحديث حول المشاكل التي تواجهها منطقة البريقة والمناطق المجاورة من نقص في الخدمات الأساسية، ومشكلة التلوث البيئي و ما يترتب عليها من أضرار متعددة خاصة على صحة المواطنين.

وطالبوا بدعم الوزارة في إيجاد الحلول المناسبة لتحقيق ذلك.

ومن جانبه، قال عون، إن وزارة النفط والغاز تلقي اهتماماً بالغاً بهذا الملف وتقوم مباشرة بالتنسيق مع وزارة البيئة لإيجاد حلول لهذه المشاكل في المدن والقرى المجاورة للمواقع النفطية و المأهولة بالسكان.

من جانب أخر، أكد الوزير، حرص الوزارة، على ضرورة تنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة بما يضمن الاستفادة منها بالشكل المطلوب لرفع المعاناة عن سكان تلك المناطق.