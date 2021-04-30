لنقي: تم اليوم الانتهاء من الصياغة النهائية للقاعدة الدستورية

قالت عضو لجنة الحوار زهراء لنقي، إنه تم اليوم الانتهاء من الصياغة النهائية للقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات الوطنية (الرئاسية والبرلمانية)في 24 ديسمبر من قبل اللجنة القانونية.

‏وأضافت لنقي أن ماتم التوافق عليه وانجازه هو مقترح لتعديل الاعلان الدستوري قائم على تأجيل الاستفتاء إلى حين انتخاب السلطة التشريعية القادمة وقاعدة دستورية

‏تنظم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ( الرئيس ورئيس الوزراء).

‏وذكرت أنه تمت إحالة مسألة انتخاب الرئيس لملتقى الحوار السياسي، مشيرة إلى أن مقترح القاعدة الدستورية به تصوران (للانتخاب المباشر وغير المباشر للرئيس).

‏وقالت لنقي إنه سوف يتم عرض المقترح على ملتقى الحوار السياسي في جلسته القادمة التي سيدعو إليها المبعوث في الأسبوع القادم.

‏في جانب آخر قالت أنه ليس واضحا حتى الآن كيفية إقرار القاعدة من قبل الملتقى بأي آلية وبأي نصاب.

‏وطالبت عضو لجنة الحوار بأن تكون ⁧‫الجلسة‬⁩ القادمة منقولة ⁧‫مباشرة‬⁩ على الهواء.

‏ومن ضمن النقاط التي ذكرتها لنقو ان شهري مايو ويوليو حاسمان لانجاز التشريعات اللازمة للانتخابات ( قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية وقانون توزيع الدوائر الانتخابية وقانون الأحزاب).

‏وأكدت ان على مجلس النواب القيام بواجبه الوطني في إقرار القاعدة الدستورية والتشريعات اللازمة بالإضافة إلى الدور المنوط بعهدة المجتمع المدني والشارع لكي لا يتم التفريط في الحق في المشاركة الفاعلة في تجديد الشرعية السياسية.

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