روسيا: الحديث عن دعم «فاغنر» متمردين تشاديين قادمين من ليبيا «سيناريو هوليوودي»

وصف النائب الأول للممثل الدائم الروسي في الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، التقارير التي تتحدث عن دعم مجموعة «فاغنر» لمتمردين تشاديين قادمين من ليبيا بأن «سيناريو رائع في هوليوود، لكن لا علاقة له بالواقع».

وأضاف، في تصريحات صحفية، أمس الخميس، أنه لا يستبعد أن تتحول التقارير الصحفية التي تتناول هذا الأمر إلى «أساس لإجراءات ضد روسيا»، معقبا: «الولايات المتحدة أطلقت قبل عامين حملة ضد (التأثير الضار) لروسيا في أفريقيا، وقد تتم معاقبتنا بسبب هذه التقارير إذا اعتمدنا على رأي الخارجية الأميركية، ولا توجد حقائق، وإنما تقارير تنتشر الآن».

بوليانسكي: قلقون من كثرة الجماعات المسلحة في ليبيا

وأعرب عن قلق موسكو جدا من وجود «الكثير من الجماعات المسلحة» في ليبيا، معقبا: «كلما زاد استقرار الوضع في ليبيا وأماكن أخرى في منطقة الساحل الأفريقي، قلت الفرص المتاحة للجماعات المسلحة للبقاء والعمل».

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وأشار إلى أن «الشرط المهم» لتحقيق الاستقرار هو وقف أي تدخل أجنبي في شؤون هذه البلدان، مكملا: «حتى الآن لم يحدث هذا الأمر، ونرى بوضوح أن هناك مصالح دول كبيرة وراء الكثير من الصراعات في أفريقيا، هذا الوضع مستمر، ونناشد دائما زملائنا التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى».

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