بعد إنقاذها 236 مهاجر قبالة سواحل ليبيا..”أوشن فايكنغ” تبحث عن ميناء آمن لإنزالهم

تعمل سفينة “أوشن فايكنغ” الإنسانية، البحث عن ميناء آمن لإنزال 236 مهاجرا كانت أنقذتهم الثلاثاء الماضي قبالة السواحل الليبية.

ووفقا لما نقله موقع “مهاجر نيوز”، فإن حوالي نصف الناجين هم من القاصرين غير المصحوبين بذويهم، الأمر الذي يثير قلق المنظمة غير الحكومية التي تشير إلى أنها ليست المرة الأولى التي يحاول فيها عدد كبير من القصر الهرب من الظروف المعيشية المتردية في ليبيا.

وأوضحت متحدثة باسم طاقم السفينة، للموقع، أن حوالي نصف الناجين هم من القصر غير المصحوبين بذويهم، 90 منهم تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، فيما يوجد 22 مراهقا بين 13 و15 عاما، إضافة إلى طفلين دون سن الثانية عشر. ينحدرون من دول أفريقيا الغربية، معظمهم من سيراليون وغامبيا وساحل العاج وبنين.

وذكرت المتحدثة، لـ “مهاجر نيوز”، وجود “4 إخوة وأخوات تتراوح أعمارهم بين 10 و 11 و 12 و 17 عاما. لقد حاولوا العبور دون أن يرافقهم أي شخص بالغ. إنه واقع تقشعر لها الأبدان”.

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