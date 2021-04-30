لنقي: الانتهاء من الصياغة النهائية للقاعدة الدستورية اللازمة لانتخابات 24 ديسمبر

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أكدت عضو ملتقي الحوار السياسي الزهراء لنقي اليوم الجمعة الانتهاء من الصياغة النهائية للقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات الوطنية (الرئاسية والبرلمانية) في 24 ديسمبر من قبل اللجنة القانونية.

وأضافت لنقي عبر منشور على حسابها على “فيسبوك” أن ماتم التوافق عليه وإنجازه هو مقترح لتعديل الإعلان الدستوري قائم على تأجيل الاستفتاء إلى حين انتخاب السلطة التشريعية القادمة وقاعدة دستورية تنظم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ( الرئيس ورئيس الوزراء).

وتابعت عضو ملتقى الحوار :”كما ذكرت في السابق تمت إحالة مسألة انتخاب الرئيس إلى ملتقى الحوار السياسي”.

وأوضحت أن مقترح القاعدة الدستورية بها تصوران (للانتخاب المباشر وغير المباشر للرئيس)، وسوف يتم عرض المقترح على ملتقى الحوار السياسي في جلسته التي سيدعو إليها المبعوث في الأسبوع المقبل.

وقالت لنقي :”ليس واضحا حتى الآن كيفية إقرار القاعدة من قبل الملتقى بأي آلية وبأي نصاب، أيًا كان لازلت أطالب بأن تكون الجلسة القادمة منقولة مباشرة على الهواء”.

وتضيف عضو الملتقى :”أمامنا شهران مايو ويونيو لإنجاز التشريعات اللازمة للانتخابات (قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية وقانون توزيع الدوائر الانتخابية وقانون الأحزاب)، وعلى مجلس النواب القيام بواجبه الوطني في إقرار القاعدة الدستورية والتشريعات اللازمة.

ودعت لنقي المجتمع المدني والشارع اليقظة والتوعية وعدم التفريط في حقهم في المشاركة الفاعلة في تجديد الشرعية السياسية، فالكلمة الفصل هي للأمة الليبية.