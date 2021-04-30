المشري لـ”كوبيش”: حفتر لا يخضع لأي سلطة ويهدد إجراء انتخابات نزيهة

استقبل رئيس المجلس الاستشاري “خالد المشري” بمقر إقامته بمدينة طرابلس، اليوم الجمعة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا “يان كوبيش”.

واطلع المبعوثُ الأممي، رئيسَ المجلس على نتائج زياراته وتواصلاته المحلية والخارجية فيما يتعلق بالملف الليبي، وإحاطة للجلسة غير الرسمية لمجلس الأمن والمخاوف من انعكاسات الأوضاع التي تحدث في الدول المجاورة على الأمن في ليبيا، ومن تزايد أنشطة الجماعات المسلحة نتيجة الوضع الأمني في دول الجوار وخاصة بالجنوب الليبي، بحسب زعم البيان.

كما شدد الجانبان- بحسب البيان- على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة فتح الطريق الساحلي؛ لتخفيف المعاناة عن المواطنين.

وأشار المشري، إلى أن وجود المرتزقة التابعين للطرف الآخر هو السبب الرئيسي المعرقل لفتح الطريق الساحلي.

وزعم المشري، أنه لابد من ضرورة إخراج كافة المرتزقة والقوات الخارجة عن القانون، قبل الحديث عن أي اتفاقات عسكرية مبرمة سابقا.

من جهة أخرى أعرب المشري عن قلقه بشأن منع اجتماع الحكومة بمدينة بنغازي، مشيرا في هذا الصدد إلى عدم قدرة الحكومة على فرض هيمنتها وسيادتها على البلاد، وأن حفتر لا يخضع لأي سلطة مما يهدد إمكانية إجراء انتخابات حرة نزيهة.

وادعى المشري، أن الحل يكون عبر الانتخابات التي يسبقها الاستفتاء على الدستور، وأن الاستفتاء ممكن خلال المدة القريبة القادمة، حاثّاً رئيس المفوضية وأعضاءها على تجنّب الحديث عن السياسية؛ لأنهم جهات محايدة.

كما تطرق الحديث حول توحيد المناصب السيادية، وأن المجلس الأعلى للدولة على تواصل مع مجلس النواب للوصول لأرضية مشتركة يتوافق عليها الجميع فيما يتعلق بالمناصب السيادية.