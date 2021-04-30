النجار: حوالي 70 ألف مواطن تلقوا اللقاح خلال 13 يوما من بدء الحملة

أفاد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، بأن حوالي 70 ألف مواطن تم تطعيمهم بلقاح كورونا خلال 13 يوما من بداية حملة التطعيمات، وأن إقبال المواطنين وتزايد الوعي بضرورة التلقيح في تصاعد.

النجار دعا خلال مؤتمر صحفي الراغبين في تلقي التطعيم، إلى تفهم أولويات الحملة التي تركز في مراحلها الأولى على فئتي كبار السن وحاملي الأمراض المزمنة.

من جهة أخرى، أكد النجار أن الأجانب والمقيمين والمهاجرين من غير الليبيين لن يتم استثناؤهم من عملية التطعيم، وأنهم يتوقعون أن تكون منظومة التسجيل جاهزة بعد العيد، لقبول تسجيل الأجانب، وأنهم سيعاملون على قدر من المساواة مع المواطنين وفق قوله.

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