عميد بلدية طبرق: تلوث نفطي يهدد كورنيش المدينة

أخبار ليبيا 24 – خاص

حذر عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية مساء اليوم الجمعة من تلوث نفطي من مادة المازوت يهدد كورنيش المدينة

وأوضح بوالخطابية في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن هذا التهديد بعد ظهور كميات كبيرة من المازوت تطفو فوق المياه وعلى الشاطئ.

نبه عميد البلدية المواطنين بأن هذا التهديد النفطي وصل إلى محطة تحلية المياه المصدر الوحيد للمياه في طبرق.

وطالب بوالخطابية المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة المياه التحقيق في التسرب النفطي الذي هدد شاطئ كورنيش طبرق.

وطالب عميد البلدية أيضًا من شركتي الخليج والبريقة ضرورة تبرير هذا التسرب الذي هدد كورنيش طبرق ومحطة تحلية المياه.

كما حذر بوالخطابية من أن مياه المحطة البخارية غير صالحة للاستهلاك البشري، مشددًا على وزارة المياه الإسراع بتنفيذ محطة تحلية مياه المرصص.