لليوم الثانى.. سرت في ظلام دامس

دخلت سرت في ظلام تام لليوم الثاني على التوالي؛ نظرا للمشكلات التي وقعت في شبكة الكهرباء بالمنطقة الشرقية.

وقال مدير إدارة الإعلام ببلدية سرت، محمد الأميل إن التيار الكهربائي انقطع عن سرت منذ الرابعة مساء أمس الخميس، والمدينة بدون كهرباء منذ أكثر من 31 ساعة متواصلة.

وتوقفت خدمات الاتصالات والإنترنت ومنظومات المصارف والسجل المدنى نتيجة انقطاع الكهرباء.

وأمس الخميس، أعلنت الشركة العامة للكهرباء في بنغازي، حدوث إظلام تام على شبكة كهرباء المنطقة الشرقية عند الساعة الرابعة عصرا، وذلك «بسبب حدوث انفجار على أحد عوازل الاختراق على دائرة جنوب بنغازي/شمال بنغازي 220 ك.ف داخل محطة الشمال القديمة».

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