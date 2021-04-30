المنفي يعزي ملك الأردن في وفاة الأمير محمد بن طلال

قدم رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، إلى جلالة الملك عبدالله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وإلى الأسرة الهاشمية وإلى الحكومة والشعب الأردني بخالص التعازي وصادق المواساة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال.

وبحسب برقية التعزية، فإن المنفي توجه بالدعاء إلى الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله والأسرة جميل الصبر والسلوان.

أعلن الديوان الملكي الأردني، أمس الخميس، عن وفاة الأمير محمد بن طلال عن عمر ناهز 81 عاما.

وقال في بيان مقتضب: “بمزيد من الحزن والأسى، ينعى الديوان الملكي الهاشمي المغفور له، بإذن الله تعالى، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي لجلالة الملك، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في عمان”.