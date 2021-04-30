بعد إنقاذ 125 طفلا قبالة سواحل ليبيا.. اليونيسف تدعو ليبيا إلى إنهاء احتجاز المهاجرين

أعلنت اليونيسف، إنقاذ 125 طفلاً من بينهم 114 طفلاً غير مصحوبين بذويهم هذا الأسبوع في البحر قبالة سواحل ليبيا.

وأوضح بيان مشترك للمدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تيد شيبان، والمديرة الإقليمية لليونيسف في أوروبا وآسيا الوسطى والمنسقة الخاصة للاستجابة للاجئين المهاجرين في أوروبا أفشان خان، “إن منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط إحدى أكثر طرق الهجرة خطورة في العالم. منذ بداية العام غرق أو فُقد في وسط البحر الأبيض المتوسط ما لا يقل عن 350 شخصًا من بينهم أطفال ونساء أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا ، من ضمنهم 130 شخصاً الأسبوع الماضي”.

وأضاف البيان المشترك،”بعد إنقاذهم يقبع اللاجئون والمهاجرون في مراكز احتجاز مكتظة في ليبيا، ويعيشون في ظروف بالغة الصعوبة حيث المياه والخدمات الصحية إما محدودة أو معدومة. هناك ما يقرب من 1,100 طفل في هذه المراكز”.

وأفاد بيان اليونيسف، ” يعيش في ليبيا 51,828 طفلاً مهاجرًا بالاضافة الى حوالي 14,572 طفلًا لاجئًا لا يتمكن معظمهم من الحصول على الخدمات وهم عرضة للاستغلال وسوء المعاملة داخل البلاد. كما يُحرم المعتقلون من الحصول على المياه النظيفة والكهرباء والتعلّم والرعاية الصحية وغيرها من المرافق الصحية الملائمة. إضافةً إلى انتشار العنف والاستغلال”.

وتطرقت اليونسيف إلى أزمة كورونا، بالقول: “وعلى الرغم من هذه المخاطر التي تفاقمت بسبب جائحة “كوفيد-19″، لا يزال الأطفال اللاجئين والمهاجرين يخاطرون بحياتهم بحثًا عن الأمان والحصول على حياة افضل. هذا ومن المرجح أن تزداد محاولات عبور هذا الطريق البحري في أشهر الصيف المقبلة”.

ودعت اليونيسف، السلطات الليبية إلى إطلاق سراح جميع الأطفال وإنهاء احتجاز المهاجرين. ذلك أن احتجاز الأطفال في سياق الهجرة لا يخدم مصلحة الطفل على الإطلاق. كما ندعو السلطات الأوروبية في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط إلى دعم واستقبال المهاجرين واللاجئين القادمين إلى شواطئهم وتعزيز آليات البحث والإنقاذ”.

وأعلنت اليونيسف، إلتزامها وشركاؤها بدعم جميع الحكومات عبر وسط البحر الأبيض المتوسط لإيجاد بدائل أكثر أمانًا لعبور البحر، ولتطوير وتنفيذ إجراءات وصول تراعي الطفل وتوفير مرافق استقبال ورعاية وحلول طويلة الأمد للأطفال الذين يحاولون اجتياز البحر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية