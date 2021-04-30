لنقي: تم اليوم الانتهاء من صياغة القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات

أعلنت عضو لجنة الحوار زهراء لنقي، عن انتهاء اللجنة القانونية من صياغة القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية المقررة في ال24 من ديسمبر القادم، وقالت لنقي إن ما تم التوافق عليه وإنجازه هو مقترح لتعديل الإعلان الدستوري، قائم على تأجيل الاستفتاء إلى حين انتخاب السلطة التشريعية القادمة، وقاعدة دستورية.‏

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