لنقي: تم اليوم الانتهاء من صياغة القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات

أعلنت عضو لجنة الحوار زهراء لنقي، عن انتهاء اللجنة القانونية من صياغة القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية المقررة في ال24 من ديسمبر القادم، وقالت لنقي إن ما تم التوافق عليه وإنجازه هو مقترح لتعديل الإعلان الدستوري، قائم على تأجيل الاستفتاء إلى حين انتخاب السلطة التشريعية القادمة، وقاعدة دستورية.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
بعد إنقاذ 125 طفلا قبالة سواحل ليبيا.. اليونيسف تدعو ليبيا إلى إنهاء احتجاز المهاجرين
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
الزناتي يجتمع عبر زوم مع المجلس العربي للاختصاصات الصحية
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
المنفي يعزي ملك الأردن في وفاة الأمير محمد بن طلال
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
لليوم الثانى.. سرت في ظلام دامس
تم النشر منذُ 20 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
أضف تعليقـك