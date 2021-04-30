صنع الله يطلع على آثار حادثة اصطدام الناقلة أرينا بالرصيف النفطي في مصراتة

وصل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم، رفقة رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، إلى المنطقة الحرة في مصراتة.

وتأتي هذه الزيارة بهدف الاطلاع على آثار حادثة اصطدام الناقلة النفطية “أرينا” بالرصيف النفطي في الميناء.

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