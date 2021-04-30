قطع الكهرباء عن 4 مناطق في الزاوية لإجراء أعمال صيانة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء قطع الخدمة عن أربع مناطق في مدينة الزاوية هي «بئر ترفاس، و بئر زنيوبة، والجامعة، والبرناوي»، من السابعة صباحا وحتى الواحدة ظهر اليوم السبت.

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وأرجعت الأمر إلى إجراء أعمال غسيل وتنظيف العوازل لخط نقل الطاقة «الزهراء – العجيلات» جهد «220 ك.ف»، وعليه ستفصل التغذية الكهربائية لجميع الخطوط المتغذية من محول الجامعة جهد «11/30/220 ك.ف» المركب على نفس الخط، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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