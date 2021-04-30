موسى الكوني: مائدة الإفطار في بنغازي لها طعم الوطن ودفء الترحيب

قال موسى الكوني، ناب رئيس المجلس الرئاسي، إن مائدة الإفطار في بنغازي، لها طعم الوطن، ودفء الترحيب الذي غمرنا به أهلها”

وأضاف الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي:” ما انفكت هذه المدينة الجميلة حاضنة لأبناء الأمة، عامرة بالود، وروح ليبيا، قد أسعدنا أن نراها تتعافى”.

وتابع:” تتألق أيقونة جامعة مؤزرة لما يوحد ويقارب، ويلملم شمل الوطن، تسترد دورها الرائد الملهم، المُزهر لخارطة ليبيا”.

وتجول موسى الكوني، في شارع فنيسيا بمدينة بنغازي، الخميس الماضي، بدون أي حراسة أو مصفحات عسكرية.

ووصل الكوني، الخميس، إلى مدينة بنغازي الخميس، حسبما أظهر تسجيل مصور تداولته منصات التواصل الاجتماعي، لجولة الكوني في المدينة، وحديثه مع عدد من المواطنين من داخل أحد المقاهي في المدينة.

وتعد زيارة الكوني، لمدينة بنغازي هي الأولى له منذ تولي المجلس الرئاسي مهامه رسميا.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن مصادر مقربة من العضو بالرئاسي موسى الكوني القول، إن هذه الزيارة تأتى في إطار الجولات التي يقوم بها رئيس وعضوا المجلس للعديد من المدن والمناطق الليبية، للوقوف مباشرة على أوضاعها وحلحلة الإشكاليات التي تعانى منها سواء من النواحي الإدارية أو المالية أو المعيشية، ومساعدة المسؤولين في الأجهزة الإدارية والخدماتية سواء المجالس البلدية أو الهيئات والمؤسسات العامة على أداء مهامهم في تقديم أفضل الخدمات التي يحتاجها المواطنون وتتطلبها المرحلة.