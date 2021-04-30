المحجوب: سيتم اتخاذ إجراء حاسم بشأن معرقلي فتح الطريق الساحلي

وأضاف “المسألة الآن بدأت تأخذ شكل أكبر من الناحية العملية أو التنفيذية؛ حيث أصبح هناك أجسام حقيقية كالقيادة المشتركة لغرفة القوة المشتركة التي ستكون من العسكريين من كلا الطرفين”، معتبرًا التصريحات التركية التي أكدت أنها لن تُخرج قواتها من ليبيا، ما هي إلا مناورات لن تصل إلى مرحلة التنفيذ الحقيقي، لأن “المسألة أكبر من تركيا”، على حد قوله.