افحيمة: يبدو أن نهاية النفق في ليبيا لن تكون قريبة

قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” واقع قديم متجدد يوشك أن يفرض نفسه وفي كل الأحوال يبدو أن نهاية النفق لن تكون قريبة “.

وأضاف صالح افحيمة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ليبيا وإن طال النضال”.

وكان رئيس المجلس الاستشاري “خالد المشري”، قد استقبل بمقر إقامته بمدينة طرابلس، الجمعة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا “يان كوبيش.

واطلع المبعوثُ الأممي، رئيسَ المجلس على نتائج زياراته وتواصلاته المحلية والخارجية فيما يتعلق بالملف الليبي، وإحاطة للجلسة غير الرسمية لمجلس الأمن والمخاوف من انعكاسات الأوضاع التي تحدث في الدول المجاورة على الأمن في ليبيا، ومن تزايد أنشطة الجماعات المسلحة نتيجة الوضع الأمني في دول الجوار وخاصة بالجنوب الليبي، بحسب زعم البيان.

كما شدد الجانبان- بحسب البيان- على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة فتح الطريق الساحلي؛ لتخفيف المعاناة عن المواطنين.

وأشار المشري، إلى أن وجود المرتزقة التابعين للطرف الآخر هو السبب الرئيسي المعرقل لفتح الطريق الساحلي.

وزعم المشري، أنه لابد من ضرورة إخراج كافة المرتزقة والقوات الخارجة عن القانون، قبل الحديث عن أي اتفاقات عسكرية مبرمة سابقا.