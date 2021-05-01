المريمي: مجلس النواب ينتظر تعديلات الحكومة على الموازنة لإقرارها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد مستشار رئيس مجلس النواب،فتحي المريمي، أن مجلس النواب أعاد مشروع الموازنة إلى حكومة الوحدة الوطنية لتعديلها والأخذ في الاعتبار ملاحظات اللجنة المالية بمجلس النواب، وكذلك ملاحظات النواب عليها.

المريمي أوضح في تصريحات لصحيفة “فورميش”، أن مجلس النواب صوت بالأغلبية خلال جلسته يوم 19 أبريل الحالي على تأجيل مشروع قانون الموازنة الجديدة، مطالباً بسلسلة من التعديلات.

وأضاف أن مجلس النواب ينتظر تسلم التعديلات من الحكومة بعد الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المشار إليها، مبينا أن المجلس، بالإضافة إلى الموافقة على الميزانية، سيتعين عليه أيضا الموافقة على الأسماء المرشحة لتولي للمناصب السيادية.

وأكد أن اللجنة المشكلة من أعضاء مجلس النواب أنهت عملها وأرسلت قرارها إلى المجلس الأعلى للدولة وبمجرد اتخاذ قراراته، سيرسل الملف إلى المجلس الذي سيختار، خلال الجلسة، الأشخاص الذين سيتولوا هذه المناصب السيادية .