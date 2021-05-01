أولياء أمور الأطفال المرضى بالسرطان في الأردن يناشدون رئيس الحكومة ووزير الصحة بتحمّل مسؤوليتهم تجاه الأطفال المرضى وتغطية ديون تكاليف العلاج المستحقة وتكاليف منحة السكن وبشكل عاجل

عمان 01 مايو 2021 (وال)- ناشد أولياء أمور الأطفال المرضى بالسرطان الموفدين من مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي للعلاج في مركز الحسين للسرطان في المملكة الهاشمية الأردنية، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ووزير الصحة دكتور علي الزناتي، تحمّل مسؤوليتهم تجاه الأطفال المرضى وتغطية ديون تكاليف العلاج المستحقة، وتغطية تكاليف منحة السكن وبشكل عاجل.

وأشار أولياء الأمور في – بيان تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – إلى أنه تم إخطارهم من قبل رئيس لجنة العلاج بمستشفى الأطفال بنغازي، وبتعليمات من وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، بإيقاف منحة السكن على عائلات الأطفال المرضى، وأن حساب العلاج بمركز الحسين مكشوف بالدين كدين متراكم، الأمر الذي قد يرتب عليه إيقاف علاج الأطفال في أي لحظة وتعريضهم للخطر .

وكانت قد انطلقت في 20 أكتوبر من العام الماضي، عبر مطار بنينا الدولي، الرّحلة العلاجية لأطفال مرضى الأورام، متجهة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وضمت عدد 27 طفلا مع ذويهم، تم إنهاء إجراءات سفرهم للعلاج في مركز الحسين للسرطان، بدعم من القيادة العامة للجيش الليبي، وفقا لما صرّحت به مدير المكتب الإعلامي بمستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي، “هدى كويري”.

وأشارت “كويري”، إلى تأخّر رحلة العلاج قرابة 6 أشهر؛ بسبب تفشي جائحة كورونا، والتي أدت إلى إغلاق الأجواء والمطارات المحلية والدولية .(وال- عمان) ف م/ ر ت

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