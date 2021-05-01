بعيو: الحكومة ستكون أسيرة «الكبير وشكشك» في حال عدم اعتماد ميزانيتها

قال محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام:” بدون اعتماد الميزانية ستقع الحكومة بين مطرقة الصديق الكبير وسندان خالد شكشك”.

وأضاف بعيو، عبر حسابه على موقع التواصل “فيسبوك”:” وستكون الحكومة في قبضة حزب الإخوان وابتزازه، وسيكون ذلك حكماً عليها بالفشل”.

واختتم:” لا بد من إنجاز ملف المناصب السيادية والميزانية كي تتحرر الحكومة وتعمل”.

وطالب محمد بعيو،في وقت سابق، كل من يحب ليبيا بأن “يساعد الحكومة على العمل وتجاوز العثرات” وأن “ينصحها بصدق”.

وقال بعيو، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: كما يجب على من يحب ليبيا أن ينتقد الحكومة “بحرص ولا يصطاد في ماء الخلافات العكر”.

وأوضح أنه يجب أيضًا على من يحب بلده أن “يدعو لجمع الشمل لا لتقسيم البلاد وتفريق العباد”، مستطردًا “وتبّاً لحمّالة الحطب أحفاد أبي لهب”.