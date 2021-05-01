تعرف على موقف “آمال بوقعقيص” بخصوص جلسة اختيار رئيس البلاد

أخبار ليبيا 24 – خاص
شددت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص، على ضرورة بث جلسة تحديد آلية اختيار رئيس البلاد في ملتقى الحوار السياسي على الهواء مباشرة .
بوقعيقيص قالت – عبر تدوينة على حسابها الشخصي على فيسبوك – إن جلسة تحديد آلية اختيار رئيس البلاد في ملتقى الحوار السياسي، عبر الانتخابات المباشرة من الشعب أو غير المباشرة من مجلس النواب يجب أن يتم بثها على الهواء مباشرة، وأوضحت أنه من يتبنى موقف عليه المجاهرة به والدفاع عنه، مضيفة أنه لا مجال للعتمة مشددة أن السرية في مثل هذه الظروف مرفوضة .
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