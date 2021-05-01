الكوني يعبر عن سعادته بمشاركة أهالي بنغازي مائدة أقطارهم الرمضانية

بنغازي 30 أبريل 2021 ( وال )- عبر عضو المجلس الرئاسي ” موسى الكوني ” عن فرحته وسعادته بمشاركة أهالي بنغازي مائدة أقطار رمضانية ، مليئة بدفء المحبة والترحيب من أهلها .

كما عبر ” الكوني ” الذي بدأ أمس الخميس زيارة لمدينة بنغازي عن سعادته برؤية مدينة بنغازي التي وصفها بروح الوطن والمدينة الجميلة والحاضنة لأبناء الأمة تتعافي وتتألق كأيقونة جامعة ومؤزرة لما يوحد ويقارب، ويلملم شمل الوطن، وتسترد دورها الرائد الملهم، المُزهر لخارطة ليبيا .

وقال الكوني في تغريده نشرها بصفحته على ” توتير ” (مائدة الإفطار في بنغازي، لها طعم الوطن، ودفء الترحيب الذي غمرنا به أهلها.. ما انفكت هذه المدينة الجميلة حاضنة لأبناء الأمة .. عامرة بالود.. روح ليبيا- قد أسعدنا أن نراها تتعافى، تتألق أيقونة جامعة – مؤزرة لما يوحد ويقارب، ويلملم شمل الوطن – تسترد دورها الرائد الملهم، المُزهر لخارطة ليبيا ).

وكانت صور مرئية تناقلها رواد شبكات التواصل قد أظهرت “الكوني ” وهو يتجول على الأقدام بشوارع بنغازي ، ويشارك مجموعة من شبابها قهوتهم في ليلة رمضانية بأحد المقاهي بالمدينة .(وال- بنغازي)

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