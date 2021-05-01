سفير ليبيا لدى روما والقنصل الإيطالي المقترح في بنغازي يبحثان تسهيل إصدار التأشيرات للمواطنين

روما 30 أبريل 2021 ( وال )- بحث السفير الليبي لدى إيطاليا ” عمر الترهوني ” مع القنصل المقترح من الحكومة الإيطالية في بنغازي، ” كارلو باتوري ” تسهيل إصدار التأشيرات للمواطنين والإجراءات القنصلية.

وذكر بيان للسفارة الليبية في روما أن هذه المباحثات تأتي إنفاذا لما اتفق بشأنه بين وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية ” نجلاء المنقوش ” ووزيري الخارجية والداخلية الإيطاليين، والاستعدادات لافتتاح القنصلية الإيطالية في مدينة بنغازي. (وال- روما)

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