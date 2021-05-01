إنقاذ (132) مهاجرا تقطعت بهم السبل قبالة سواحل الخمس

طرابلس 01 مايو 2021 (وال)- تمكنت حرس السواحل وأمن الموانئ الجمعة من إنقاذ (132) مهاجرا ينتمون لجنسيات الإفريقية شمال مدينة الخمس بينما كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي.

وقال الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية إن الزورق أوباري تلقى نداء استغاثة انتقل على إثرها إلى عين المكان بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه.

وأضاف الناطق أنه تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية تمهيداً لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشار الناطق إلى أن جهاز مكافحة الهجرة سيتابع عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم. (وال- طرابلس)

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