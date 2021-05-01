ليبيا الان

الخارجية الأمريكية: سنراقب عن كثب اتفاق سحب القوات الأجنبية في ليبيا

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رحبت لورا كوبر مساعدة نائب وزير الدفاع الأميركي لشؤون روسيا وأوكرانيا وأوروآسيا، ، بالدعم الروسي للحكومة الليبية، التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، لكنها شددت على أن واشنطن ستواصل متابعة الأنشطة الروسية في المنطقة.

وأكدت كوبر، خلال لقاء نظمه “المجلس الأطلسي الأميركي”، على أن واشنطن ستقوم بمساءلة موسكو على “أنشطتها المزعزعة” في المتوسط، وقالت “نحن عازمون بأن تدفع روسيا ثمن تصرفاتها المزعزعة للاستقرار، ولهذا السبب أعلنت الإدارة الأميركية عن عدد من الإجراءات ضدها”، بحسب ما نقله موقع “أصوات مغاربية”.

وأشارت مساعدة نائب وزير الدفاع الأميركي، إلى أن هناك اتفاقا في ليبيا لسحب كل القوات الأجنبية من البلد، “ونحن سنراقب عن كثب مدى تحقق ذلك”.

وشددت كوبر، على الضرورة الملحة لانسحاب القوات الأجنبية، مشيرة إلى أن واشنطن ستواصل الضغط في حال عدم تحقق هذا الانسحاب.

وأضافت المسؤولة الأمريكية، إن الولايات المتحدة تتمتع بحضور قوي في منطقة المتوسط، معتبرة أن هذا الحضور يمثل مصدرا مهما للتنسيق مع حلف الناتو وكذا حماية المصالح الأميركية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • حركات امريكانى تثير الضحك فالامريكان فى سوريا انسحبوا من قواعدهم فى منبج على الحدود السورية التركية وتركوها للروس ليرفرف العلم الروسى على الحدود التركية عضوا الناتو كفاية استخفاف بعقولنا فانتم تساوموا الرةس قى ليبيا لعقد صفقات فى اماكن اخرى والشعب الليبى ليس محتاجا لمراقبتكم فدخول الاجانب والمرتزقة تم بضوء اخضر امريكانى العبى غيرها يابنت ياهابلة !!

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  • المشحك ان الامريكان فى الخفاء يدعموا الارهاب وفى العلن يعلنوا انهم ضد الارهاب ظنا اننا سذج لهذه الدرجة !!!

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  • The Oil& GAZ – will be STOP – from Libya land to any other countries –
    until the Orginal Libyan get the right criminlas in the cases of bombing Libya – 2011
    Libya researching found leaves of UNCLEAR bombs been used from Europe on Libya lands – in higher diseses and side effects – and that should be clear from libya libya to stop deleivering Oil and Gaz to any other country until they get justice – –

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