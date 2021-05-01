الخارجية الأمريكية: سنراقب عن كثب اتفاق سحب القوات الأجنبية في ليبيا

رحبت لورا كوبر مساعدة نائب وزير الدفاع الأميركي لشؤون روسيا وأوكرانيا وأوروآسيا، ، بالدعم الروسي للحكومة الليبية، التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، لكنها شددت على أن واشنطن ستواصل متابعة الأنشطة الروسية في المنطقة.

وأكدت كوبر، خلال لقاء نظمه “المجلس الأطلسي الأميركي”، على أن واشنطن ستقوم بمساءلة موسكو على “أنشطتها المزعزعة” في المتوسط، وقالت “نحن عازمون بأن تدفع روسيا ثمن تصرفاتها المزعزعة للاستقرار، ولهذا السبب أعلنت الإدارة الأميركية عن عدد من الإجراءات ضدها”، بحسب ما نقله موقع “أصوات مغاربية”.

وأشارت مساعدة نائب وزير الدفاع الأميركي، إلى أن هناك اتفاقا في ليبيا لسحب كل القوات الأجنبية من البلد، “ونحن سنراقب عن كثب مدى تحقق ذلك”.

وشددت كوبر، على الضرورة الملحة لانسحاب القوات الأجنبية، مشيرة إلى أن واشنطن ستواصل الضغط في حال عدم تحقق هذا الانسحاب.

وأضافت المسؤولة الأمريكية، إن الولايات المتحدة تتمتع بحضور قوي في منطقة المتوسط، معتبرة أن هذا الحضور يمثل مصدرا مهما للتنسيق مع حلف الناتو وكذا حماية المصالح الأميركية.