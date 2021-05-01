اجتماع أمني استثنائي على خلفية جريمة قتل مروعة اهتزت لها كاباو

أخبار ليبيا 24 – أمن
عقد بديوان المجلس البلدي كاباو اجتماع أمني استثنائي موسع بحضور مساعد الشؤون الأمنية ورؤساء مراكز الشرطة داخل البلدية و جهاز الدعم المركزي .
واستعرض الحاضرون للاجتماع الذي عقد أمس الجمعة الإجراءات الأمنية التي تشهدها البلدية ومستجدات القضية الأخيرة و التى راح ضحيتها المواطن عاشور وزوجته وأطفاله .
وأكد الحاضرون أنهم يتابعون مجريات القضية بعد القبض على المتهمين بارتكاب هذه الجريمة البشعة ومثولهم أمام العدالة .
وبدوره تقدم المجلس البلدي بالشكر والتقدير لمجهودات الأجهزة الأمنية ورجال مدينة كاباو على وقفتهم الجادة وكشف الجريمة و القبض على المتهمين بعد مرور ساعات قليلة على الواقعة .
وشدد المجلس البلدي و الأجهزة الأمنية خلال الاجتماع على ضرورة الضرب بيدٍ من حديد وبقوة القانون لكل الخارجين عليه.
وأكد عميد البلدية في كلمته مع الأجهزة الأمنية على وجوب مساءلة الجميع في الفترة القادمة و بدون استثناء والعمل بمبدأ لا أحد فوق القانون.
وشدد أنه يجب على كل شخص كان من يكون تحمل نتائج أخطائه، وأيضا العمل و التنسيق سويا كل في إطار تخصصه من أجل أن تبقى كل مناطق البلدية آمنة من يد العابثين بها والقبض على كل من يسبب في الإخلال الامني داخل ناطق البلدية من قبل الأجهزة الأمنية.
وكان قسم البحث الجنائي طرابلس المركز كشف الجمعة عن جريمة قتل مروعة اهتزت لها مدينة كاباو عند صلاة المغرب راح ضحيتها الأب والأم وطفل وطفلة.
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