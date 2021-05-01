الغرابلي: الله سخّر لنا دولة تركيا فانتصرنا

أثنى الطاهر الغرابلي، رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل، على استقدام “المجلس الرئاسي” السابق، لتركيا إلى ليبيا، وذلك في تدوينة له على حسابه بموقع فيسبوك.

الغرابلي كتب قائلاً: “‏‎ربي في الوجود كتب على نفسه نصرة الحق ولن ينصر ظالم ولذلك يسخر لأصحاب الحق دائما من ينصرهم وسخر لنا دولة تركيا فانتصرنا واستعنتم بعبيد الأرض وأموالهم من كل الجهات فاندحرتم يا عبيد الباطل” وفق زعمه.

أضاف في تدوينة أخرى: “كل هذه الأزامات كانت مرصودة وتأجيجها كان بفعل جماعات محلية ودولية وإستمرار هذه الأزمات التي يعانيها المواطن اليوم من كهرباء وسيولة وسرقة المال العام وأعمال خارج القانون لم يكن ليستمر لولا النفعيين والوصولين وأصحاب الكروش التي لم تعرف إلا وهل من مزيد وانتفخت جيوبهم بالمال العام هولاء من لبسوا رداء فبراير وتلحفوا به ازدراء للتغطية دائما ما تجدهم يصلون لمسرح الجريمة قبل رجال الامن يقفون بالمرصاد لكل عملية قبض على المجرمين والمطلوبين لولاهم لما كبر عتات الفساد بيننا هولاء هم والمتمرد كبيرهم سواء” على حد زعمه.