هدية: أطالب «الرئاسي والحكومة» بفتح باب التطوع العسكري لإخراج «مرتزقة فاغنر»

طالب المتحدث السابق باسم عملية “فجر ليبيا” التي انقلبت على انتخابات مجلس النواب 2014، أحمد هدية، المجلس الرئاسي والحكومة بإعلان حالة النفير لطرد المرتزقة الروس من ليبيا.

وقال “هدية” في تغريدة له عبر “تويتر”، «‏أطالب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بإعلان حالة النفير العام».

كما طالب المتحدث السابق باسم عملية “فجر ليبيا” بفتح باب التطوع العسكري لإخراج مرتزقة فاغنر من ليبيا.

وجاءت سلسلة من ردود هجومية وساخرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تغريدة “هدية”، كان أغلبها حول التساؤل عن مصير المرتزقة الأتراك والسوريين ومن سيخرجهم.