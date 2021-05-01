الأمين: جماعة سبتمبر لم يجدوا أمامهم إلا لعبة الفوتشوب الرخيص لتشويه صورتي

هاجم الحبيب الأمين، صحيفة الساعة 24، متهماً إياها بتعمد تشويه صوره، وقال: “جماعة سبتمبر يعانون ولم يجدوا أمامهم إلا لعبة التشويه الصبياني والفوتشوب الرخيص” وفق زعمه.

واصل “الأمين” مزاعمه قائلا على حسابه بموقع تويتر مرفقا صورته بموقع صحيفة الساعة 24: “لن أسكت يا فلول الدجال، وسأبقى بإذن الله الذي أحسن صورتي وأكرمني بالعقل وعلمني وأقرأ، سأهدي صورتين يوم اعتقالي وصورة يوم الحرية من معتقل أبو سليم لبغيض الذي أسقطته فبراير وجلاد الباستيل” على حد قوله.

وتهكم الحبيب الأمين، في وقت سابق، على المجتمع الليبي، لتبرير تمرير مخطط انتخاب رئيس الدولة عن طريق البرلمان.

وقال الأمين في تدوينة على “فيسبوك”، وقتها إن “ليبيا بواقعها الاجتماعي والسياسي وحالة الاستقطاب المزمنة والراهنة وتاريخ الاستبداد وحكم الفرد وميراثه لا يناسبها نظام الحكم الرئاسي بل النظام البرلماني”.

وادعى الوزير السابق، أن ذلك يتم “بحكومة منتخبة مع وجود فترة فاصلة ما بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ولا يكون فيها للرئيس أي صلاحيات للاستفراد بالقرار السيادي”.