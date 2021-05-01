سليمان بن صالح: الصيادون أوشكوا على إنهاء حياة الطيور في مصراتة

شكى سليمان بن صالح، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، تجريف الحياة البرية للطيور في مصراتة.

كتب “بن صالح” على حسابه بموقع فيسبوك اليوم السبت: “بعد صلاة العصر وعندما خرجت من المسجد لفت نظري وجود يمامتان بريتان تقومان بترتيب ريشهما في نخلة بالقرب من المسجد، المشهد أدخل بعضا من البهجة لنفسي، لعل اليمامتان أختارتا جوار بيت الله لتشعرا ببعض الأمان، ولعلهما اختارتا هذه النخلة للتعشيش فيها، نظرت إليهما مليا وفي نفسي يتردد دعاء بأن يحفظهما ربي وربهما من بنادق الصيادين الذين أوشكت بنادقهم من القضاء على كامل الحياة البرية في مصراتة خاصة وليبيا عامة” وفق قوله.